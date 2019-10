Contrasto alla violenza di genere, fondi alle università per percorsi di formazione

Risorse fino a 100.000 euro da ripartirsi tra sette università , per promuovere percorsi formativi sperimentali in ambito universitario sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Tra gli atenei destinatari dei fondi anche l’Università dell’Insubria.

È stata appena pubblicata sul Bollettino regionale della Lombardia, la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, articolati su cinque Università’ statali lombarde (72.800 euro tra Università Bicocca, Università degli Studi di Milano, di Bergamo, Insubria e Pavia) e due non statali (27.200 euro tra Universita’ Cattolica del Sacro Cuore e

Universita’ E-Campus).

«Crediamo profondamente nella prevenzione per contrastare la cultura della violenza» ha sottolineato l’assessore alle Pari

opportunità, Famiglia e Genitorialità Piani. «Partire, oltre che dalla scuola, come già abbiamo fatto, individuando percorsi

specifici per alunni e docenti, anche dalle Università, credo che sia fondamentale».