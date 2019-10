Controlli fuori dai locali e in piazza Garibaldi, i Carabinieri vegliano sulla movida

Anche nel corso della scorsa nottata i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno pattugliato le strade del territorio di competenza per contrastare chi si mette alla guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti , mettendo a rischio la propria e altrui incolumità. Il servizio è stato svolto in particolare mediante posti di blocco nelle adiacenze dei locali pubblici notturni.

Inoltre, per circa un’ora è stata controllata e sono stati identificati numerosi giovani nella adiacenze di piazza Garibaldi a Busto Arsizio, luogo di ritrovo di numerose compagnie di giovani e più volte al centro dell’attenzione per fatti poco edificanti.

Nonostante il maltempo, molti giovani si sono messi alla guida in stato di ebrezza e molti altri si sono riuniti nei pressi dei portici del centro. Nel corso del servizio infatti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza alcolica tre giovanissimi conducenti di veicoli, uno di Legnano, uno di Lonate Pozzolo ed uno di Busto;

un 35enne di busto, pregiudicato, che si stava “godendo” il suo sabato sera benchè avesse la patente revocata (proprio per guida in stato di ebrezza, peraltro reiterata) è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente.

Denunciato per violenza e resitenza a pubblico ufficiale un cittadino pakistano, 25enne residente a Tradate, notato mentre molestava molti dei “passanti” di piazza Garibaldi; controllato, il giovane, in stato di alterazione dovuta ad assunzione bevande alcoliche ha tentato di spintonare i militari che lo avevano fermato, non causando lesioni, ma proferendo frasi minacciose. L’uomo è stato immobilizzato e portato in caserma.

Segnalati alla competente autorità amministrativa, quali abituali assuntori, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, hashish e cocaina, tre giovani tra i 20 e i 30 anni.

Sono stati controllati complessivamente 33 veicoli, identificati 56 soggetti (la gran parte nella zona di piazza Garibaldi di Busto), elevate 16 contravvenzioni al codice della strada e ritirate ulteriori 7 patenti di guida per violazioni amministrative.