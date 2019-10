“Corner” e “Vivaio Italia”, il giornalismo sportivo si muove

Come sta il giornalismo sportivo e come è possibile riuscire a finanziarlo? La sovrabbondanza di testate, online e cartacee, a tema sportivo porta fisiologicamente a un problema: riuscire a trovare risorse alternative.

Saranno due i “modelli” che verranno presentati nell’incontro del Festival Glocal di sabato 9 novembre (ore 9.00 al Teatro Santuccio); titolo dell’incontro: “Modelli alternativi per finanziare il giornalismo sportivo“.

Il primo è “Corner”, un paywall per accedere a contenuti dedicati all’Atalanta ideato e messo in pratica dal quotidiano L’Eco di Bergamo. Un caso giornalistico unico in Italia che sta centrando l’obiettivo. Diretti interessati e protagonisti a Glocal saranno il vicecaporedattore de L’Eco di Bergamo, Roberto Belingheri, e l’analista Alberto Puliafito, registi non troppo occulti di “Corner”.

Con il giornalista d’inchiesta Luca Rinaldi di parlerà invece di “Vivaio Italia”, un documentario dedicato ai settori giovanili del calcio. L’idea innovativa è stata quella di finanziare il lavoro giornalistico dell’autore tramite un crowdfunding che ha coperto circa la metà dei fondi necessari per completare il documentario che è visibile sulla piattaforma streaming di Mediaset, Infinity, fino a luglio 2020.

Idee uniche, la voglia di fare qualcosa di nuovo con capacità e il vero giornalismo sportivo alla base del lavoro quotidiano. Due modelli da studiare, a Glocal e per il futuro dell’informazione sportiva.

L’incontro sarà libero e gratuito, aperto a tutti (oltre a dare crediti per la formazione continuativa dei giornalisti).