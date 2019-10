Il Coro Alpino Sestese porta la musica italiana in Carinzia

Trasferta austriaca per il Coro alpino Sestese.

Le voci di Sesto Calende hanno fatto tappa al Vajont prima di partecipare a un gran concerto, come ospiti d’onore dell’amministrazione e del coro di Griffen, in Carinzia.

La formazione sestese si è esibita in un repertorio di brani classici simbolo del nostro paese, come Volare di Domenico Modugno o Torna a Surriento di De Curtis, e canzoni della tradizione regionale, tra tutte A plan cale il soreli, in ricordo del fondatore del coro Celestino Zonca, recentemente scomparso.

“Cantiamo del nostro paese, della nostra terra, con la poesia dei testi e i colori della musica, ricca di sentimenti di amore, di pace e solidarietà – ha spiegato il Maestro Luca Boni -. Il tutto senza tralasciare i sogni e le speranze che gli italiani hanno sempre saputo far propri e realizzare”.