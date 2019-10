Corruzione a Lonate, rinviata l’udienza preliminare per Liccati e altri

È stata rinviata al 12 dicembre, per un difetto di notifica, l’udienza preliminare per gli imputati rimasti nel procedimento per corruzione che aveva azzerato la giunta di Lonate Pozzolo.

Dopo il patteggiamento dei due fratelli Rivolta, l’ex-sindaco Danilo e il fratello architetto Fulvio (che rimane comunque a processo per un altro reato fiscale), rimangono da definire le posizioni di Orietta Liccati (compagna di Danilo Rivolta e difesa dall’avvocato Carlo Alberto Cova), degli imprenditori Gianluca Pinza (difeso da Cesare Cicorella), Marco Ferrari (anche lui difeso da Cicorella), di Maurizio Vietri e di Costantino Gemelli (entrambi difesi dall’avvocato Gabriele Maria Vitiello).

Il giudice dovrà decidere sul rinvio a giudizio e sul tipo di rito scelto dagli imputati, tutti coinvolti a vario titolo nella vicenda che ha scoperchiato il sistema corruttivo tra il sindaco (e professionista con molti interessi a Lonate) Rivolta, il fratello Fulvio e alcuni imprenditori che operavano nella zona i quali, in cambio di incarichi per lo studio dei Rivolta, denaro e regalie, ottenevano favori in ambito urbanistico.