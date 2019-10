Corso gratuito in Psicopedagogia per la Difesa Personale Femminile

Nella giornata di ieri presso l’Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Brescia si è svolto il primo modulo del corso gratuito sugli elementi di Psicopedagogia applicata alla Difesa Personale Femminile.

Un corso promosso dal Comune di Brescia dalla Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi – Benemerita dal CONI e dal Centro nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop.

Numerosa la partecipazione nonostante la percezione del pericolo in città sia in forte calo negli ulti anni come da dati statistici espressi dall’Assessore Prof. ssa Roberta Morelli presente all’apertura dell’iniziativa. Segnali evidenti che il contributo di queste iniziative contribuiscono ad elevare come valore aggiunto le tematiche sulla questione sicurezza.

La prossima lezione il 21 ottobre 2019 sempre con orario 17:00 – 19:00 presso la sede dell’Assessorato sita in Via Marchetti, 3. Docente per il corso il Dott. Massimo Giuliani Responsabile e Delegato per le due realtà nazionali descritte.