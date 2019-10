Crine di unicorno o piuma di fenice? A ciascuno la sua bacchetta

L’ultimo appuntamento del mese con i laboratori della Casa degli scarabocchi non poteva non tenere conto di zucche, fantasmi, streghe, maghi e affini frivolezze declinati però nel loro aspetto più misterioso: le bacchette magiche!

Nel corso del laboratorio di sabato 26 ottobre, dalle ore 15 alle 17.30 intitolato “Bacchette magiche, scopine e scopette… in stile Harry Potter”, i bambini potranno scoprire tanti segreti di questo strumento potentissimo (formule incluse), creandone ciascuno una tutta propria.

Tutto il materiale occorrente sarà messo a loro disposizione come sempre dalla padrona di casa e insegnante d’arte Paola D’Angelo: crine di unicorno, corda di cuore di drago, piuma di fenice…

Per partecipare è necessario registrarsi ed essere tesserati.

“La casa dello scarabocchio” è ospitata al primo piano al primo piano dell’ex Palazzo Comunale di Ranco, in piazza Parrocchiale 2 (attuale sede della Pro Loco).

Per ulteriori informazioni sui costi e sulle proposte per la stagione autunnale (fino al 14 dicembre) e per registrarsi ai laboratori scrivere a kidsdoingart.lab@gmail.com oppure consultare sito web o pagina Facebook di Kids doing art.