Dal Ticino alla fondazione di Milano, storia della civiltà di Golasecca

Hanno vissuto per secoli sulle rive del Ticino e del basso Lago Maggiore. Hanno commerciato, viaggiato e fondato città che sono sopravvissute alla loro scomparsa, come Milano. È la civiltà di Golasecca, una cultura che si è sviluppata oltre tremila anni fa lungo le acque del fiume.

Una storia raccontata dai ritrovamenti archeologici e conservati e custoditi in cinque musei e spazi espositivi: il museo civico di Sesto Calende, il museo degli Studi Patri di Gallarate, il nuovissimo GAM di Golasecca, l’area archeologica del Monsorino e la stazione ferroviaria del Terminal 2 di Malpensa.

Una storia millenaria che vi raccontiamo in questo reportage realizzato in collaborazione con Varese 4U – Archeo. Un viaggio, quello tra il patrimonio archeologico della Provincia di Varese, che abbiamo incominciato mesi fa e che continua ad arricchirsi. Per guardare tutti gli altri reportage clicca qui.