Dal ticket all’Eremo di Santa Caterina 240mila euro di utile con 300mila visitatori

Con un numero di visitatori che si aggira intorno ai 300mila all’anno la Provincia di Varese è pronta a pensare nuovi sviluppi per il sito sacro e turistico dell’Eremo si Santa Caterina (Foto: M. Caielli).

Il dato è emerso durante la conferenza stampa della Giunta Antonelli che ha anticipato anche l’utile dell’operazione cominciata con l’introduzione di un ticket d’ingresso al sito di Leggiuno.

«Secondo i dati in sette mesi l’introduzione del biglietto l’operazione porterà già 240mila euro di utile nelle casse della Provincia – ha spiegato il consigliere delegato al Bilancio Marco Riganti -. Questo elemento non solo fa capire l’importanza di questo luogo ma ci aiuterà a certificare e quantificare questo valore per poter pensare nuovi sviluppi».

L’amministrazione Antonelli sta pensando di costruire una gara per l’affidamento della gestione del sito: «dati alla mano verificheremo se sarà più conveniente continuare con la gestione affidata alla società patrimoniale che fa capo alla Provincia oppure pensare ad una gara per trovare un ente terzo».

«Questa è la dimostrazione che le nostre bellezze possono dare un valore aggiunto – ha aggiunto il vicepresidente Alessandro Fagioli -. Stiamo valutando di valorizzare anche altri beni di proprietà dell’ente e naturalmente di creare un circuito tra loro».

Sempre sul futuro del sito del di Leggiuno la consigliera Paola Reguzzoni ha anticipato due possibili novità che sono allo studio di Villa Recalcati: «la prima è che da una serie di incontri con il consorzio dei laghi del Canton Ticino sta emergendo la possibilità di un collegamento via traghetto dalla sponda svizzera. Inoltre, stiamo anche pensando di istituire un attracco per barche private».