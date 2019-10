Dalla Lega Pro di calcio un assist alla raccolta fondi “made in Legnano”

Il progetto “The Best Equity”, portale di raccolta fondi (equity crowdfunding) con sede a Legnano ha annunciato un altro passo importante nella propria attività, l’accreditamento ufficiale presso la Lega Pro, quella cioè che sovraintende ai campionati di Serie C di calcio.

Un passaggio in qualche modo naturale, visto che “The Best Equity” è partner di due società che hanno realizzato corpose raccolte finanziarie: la prima fu il Pordenone (che oggi gioca in Serie B) a lanciarsi in questa innovativa forma di finanziamento (i friulani hanno ottenuto 2,2 milioni di euro, secondo maggior risultato in Italia con formule di questo tipo), poi è toccato all’Arezzo attraverso la campagna “AMAranto”, lanciata pochi giorni fa.

L’accreditamento presso Lega Pro permetterà alla società legnanese (fondata dai soci Marco Tajana, Gabriele Vedani e Alessandro Giglio) di avere un percorso agevolato nel proporre il modello dell’equity crowdfunding alle società calcistiche, un modello al quale lo sport italiano sta guardando con curiosità e interesse sempre maggiori.

A esprimere soddisfazione a nome di The Best Equity è Marco Tajana, noto nell’ambito sportivo anche per essere il patron del Legnano Basket e consigliere FIP: «Siamo molto contenti di questo accreditamento, perché riteniamo che le operazioni di equity crowdfunding possano essere uno strumento molto importante di finanziamento per le società. Il fatto che le due campagne che abbiamo concluso siano state riconosciute dalla Lega Pro ci conferma la bontà di questa partnership con la Lega stessa».