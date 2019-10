Danze e canti nella notte dei senzatetto varesina

Balli, canti, cibo e tè speziato, oltre a vestiti e coperte per chi li chiedeva: è la prima edizione varesina della notte dei senza dimora, cui hanno collaborato, insieme, le realtà che si occupano dei senzatetto nella città giardino.

Organizzata in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, proclamata dalle Nazioni Unite proprio per oggi 17 ottobre è stata un modo per incontrare e riflettere sugli “invisibili” e su chi si occupa di loro.

L’associazione Camminiamo Insieme, che gestisce il centro diurno Il Viandante, la Croce Rossa, Progetto Arca, I Colori del Mondo, City Angels, gli Angeli Urbani, Sanità di Frontiera e la Luce nel Mondo, ha organizzato un pomeriggio di condivisione: con panini, te speziato, vestiti , cappellini e coperte senza un tetto sopra la testa, ma anche musica e balli.

Oltre a quello, sono stati raccolti sacchi a pelo, stuoie, giacche ( di tutte le taglie), biancheria intima, scarpe: una raccolta generosa, che si è tradotta in decine di sacchi di materiale utile per l’inverno.