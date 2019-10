Dieci e Michele Liparesi vincono il Premio d’Arte Open-air Parentesi

Sono esposte presso l’Orto d’Arte di via Bagaini 20 a Varese le opere vincitrici dei due artisti vincitori del Premio d’Arte OPEN-AIR Parentesi 2019. Il concorso promosso dall’Associazione Culturale Parentesi, attiva da anni in Varese per la promozione di eventi culturali era stato lanciato la scorsa primavera ed era rivolto questo spazio verde, nel cuore della città di Varese, concesso da Edil3Varese e grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Al bando hanno partecipato artisti da tutta Italia. La giuria composta da Veronique Perrand Monzini, Silvio Monti e Alberto Lavit, ha individuato due progetti vincenti e segnalato altri due per rilevanza artistica.

L’opera risultata vincitrice “Chrusòs Crypta” è presentata da un artista bolognese che si presenta con lo pseudonimo “Dieci” e consiste nell’elaborazione del tema della crisalide come spazio ancestrale di crescita e luogo prezioso al quale fare eterno ritorno. Il secondo premio è andato ad un altro autore bolognese, Michele Liparesi, che presenta “Bestia” una serie di sculture di grandi animali che tuttavia perdono la loro pesantezza grazie al solo utilizzo della rete metallica che ne delinea la figura. Sono stati altresì segnalati i progetti “Stare sull’onda” del Centro Diurno Disabili di Luino e “La porta arcaica” della coppia di artisti Cadoni-Milesi.

Le opere saranno esposte fino a fine novembre 2019. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Varese, dalla Provincia di Varese e sponsorizzata dall’Agricola Home&Garden.