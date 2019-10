Disostruzione pediatrica e prevenzione, due incontri a Besozzo

Una serie di appuntamenti per la comunità besozzese. Martedì 29 ottobre, alle ore 20.30, presso la Casa delle Persone (via Mazzini, 24), il Gruppo delle Supermamme propone, con il coinvolgimento di volontari certificati, un corso gratuito sulla disostruzione pediatrica con nozioni teoriche e prove pratiche di manovre antisoffocamento.

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30, presso la Casa delle Persone ( via Mazzini, 24) il Comune di Besozzo promuove un incontro di sensibilizzazione sul tumore al seno. La parola chiave della serata sarà “prevenzione” con consigli su come prendersi cura di sé e come scelta di benessere. L’incontro sarà tenuto dalla Prof.ssa Francesca Rovera, responsabile della SSD Breast Unit ASST Sette Laghi. Al termine dell’evento si potrà prendere parte all’aperitivo in rosa.

Domenica 3 novembre: alle ore 10.15 ci sarà la commemorazione del 4 novembre con la deposizione delle corone commemorative presso i Monumenti ai Caduti dei Rioni; alle ore 11.00 partirà un corteo dal Palazzo Comunale (via Mazzini, 4) fino al Monumento ai Caduti “Il Faro” dove verrà deposta la corona e ci sarà un discorso commemorativo. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso il Palazzo Comunale.