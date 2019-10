Diventare volontari della Croce Rossa, una serata all’Antica rimessa del Tram

Giovedì 17 ottobre, alle 20.30 all’Antica rimessa del Tram di Lavena Ponte Tresa (via Ungheria), sarà presentato il nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa.

Il corso è organizzato dalla Croce Rossa Italiana comitato di Luino e valli e partirà lunedì 4 novembre.

Altre presentazioni del corso sono in programma questa sera a Porto Valtravaglia (alle 20.30 in Sala consiliare, in piazza Imbarcadero), martedì 22 ottobre alle 20.30 a Germignaga, nella sede della Pro loco in vicolo del Torchio, e venerdì 25 ottobre a Luino, alle 20.30 nella sede Cri di via Creva 121.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook della Croce Rossa di Luino.

La locandina