Dolcetti e scherzetti per le vie di Brinzio

Giovedì 31 ottobre al calar del sole, a Brinzio attenzione a scherzetti e dolcetti.

Appuntamento alle 18.45 in piazza e poi via per le vie stradine del paese, prima di una cena in compagnia al banco gastronomico allestito sotto la scuola, che aprirà alle 19.45, con pizza, focaccia, bibite e pulled pork.

Alle 21 dolcetti offerti dall’Associazione Genitori.

Per motivi organizzativi si prega di dare l’adesione chiamndo ai numeri 347 7925818 (Marida) 0ppure 334 6116904 (Michela).