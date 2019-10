“Dolor y Gloria” al cineforum delle Arti

Giovedì 10 ottobre al Cineforum delle Arti è in programma Dolor y Gloria.

E’ un film autobiografico del regista, che al suo attore preferito Antonio Banderas affida il compito di interpretare se stesso, mettendo a nudo senza edulcorazioni il proprio periodo di dipendenza dall’eroina così come lo stretto legame con una figura materna la cui perdita ancora si fa sentire in profondità.

La memoria è il tema fondamentale di Dolor y Gloria. La memoria della madre, interpretata da Penelope Cruz, la memoria dell’amico perduto, la memoria dei film, la memoria di se stessi quando si invecchia e il meglio sembra alle spalle.

Sicuramente questo è un film a cuore aperto in cui la speranza di poter rinascere dal liquido salvifico ma anche amniotico è dichiarata già in apertura ma è anche una matura e complessa riflessione sul cinema e sulla sua possibilità di esprimere ciò che può sembrare quasi indicibile.

Al Festival di Cannes 2019 Antonio Banderas ha ricevuto il premio come miglior attore.

La proiezione sarà introdotta e commentata dal critico cinematografico Roberto Della Torre.

E’ ancora possibile l’acquisto delle tessere ma l’ingresso è aperto a tutti.