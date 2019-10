Dopo due anni rinasce la Pro Loco grazie all’entusiasmo di dodici gornatesi

Che l’assenza di una Pro loco proprio non andasse giù ai gornatesi, si era capito da tempo. Una mancanza che in un paesino di circa 2mila abitanti, forse, può farsi sentire anche maggiormente rispetto ad altri contesti: da quando la vecchia associazione aveva interrotto la propria attività (da circa due anni), in tanti rimpinagevano quel motore attivo e propositivo, capace di organizzare eventi e di riunire la popolazione in qualche iniziativa.

La voglia di impegnarsi per la propria comunità ha così condotto dodici persone a fare un passo in avanti e ridare vita al gruppo: possiamo infatti annunciare che Gornate Olona ha di nuovo una Pro loco.

Al vertice c’è una donna, Laura Cazzani, che non nasconde il proprio entusiasmo: “Siamo davvero un bel gruppo, con tanta voglia di lavorare per il nostro paese: vogliamo pensare sia a nuove iniziative, sia a rispolverare quelle tradizioni a cui i gornatesi sono legati e che in questo lasso di tempo in cui la Pro loco non era attiva, sono mancate a tutti”.

Una delle prime decisioni prese all’unanimità, quindi, è stata la rinascita del calendario gornatese: “I nostri concittadini sono stati abituati ad avere ogni anno appeso in casa il calendario del paese, che aveva sia un valore simbolico, con le foto di vari scorci di Gornate, e al contempo offriva un servizio informativo sulla raccolta differenziata, riportando le date e i giorni dei ritiri. Realizzato grazie ai commercianti locali e le aziende paesi vicini – che offrivano un contributo in cambio della pubblicità sulle pagine – era una consuetudine in tutte le nostre case. Adesso è nostra intenzione riproporlo per il prossimo anno, certi che i nostri compaesani ne saranno lieti”.

Riportare in auge le tradizioni passate, ma offrire anche nuova linfa vitale al paese: “Fra le tante idee emerse nelle prime riunioni fra i consiglieri – evidenzia il neo presidente – c’è la volontà di portare conferenze e mostre d’arte a Gornate: sono eventi che in passato non abbiamo mai avuto e che vorremmo finalmente organizzare”.

Tante idee, quindi, per un gruppo che non ha paura di impegnarsi e non nasconde la volontà di rinsaldare il rapporto con la popolazione: “Vorremmo creare nella ‘Festa di primavera’ un punto di riferimento annuale per i cittadini, per la sottoscrizione del tesseramento alla Pro loco e come luogo di confronto per le attività future”.

La nuova Pro loco ha tutte le carte in regola per partire nel migliore dei modi; già alla fine di ottobre ci sarà già la prima iniziativa: “Iniziamo la nostra attività pensando ai più piccoli: per Halloween vogliamo organizzare una festa per i bambini al parchetto nuovo: lì racconteremo loro la leggenda di Jack O’ Lantern e daremo spazio ai loro disegni sull’autunno”. Cose semplici, come un pomeriggio di gioco per i più piccoli, ma la comunità gornatese aveva bisogno proprio di questo, di un’occasione per stare insieme. Grazie alla Pro loco questo sarà di nuovo possibile.

Ecco i nomi dei consiglieri della nuova Pro loco: Laura Cazzani; Fabio Bogani; Paolo Galfrascoli; Luisa Sommaruga; Claudio Montanari; Danilo Saporiti; Giancarlo Ferrari; Giovanna Ferrario; Luisa Barbieri; Roberto Didonè; Sandro Valentini e Walter Sandron.