Due giorni di sport magia e divertimento: c’è “Bimbi in festa”

Lasciate a casa i tacchi e portate le calze antiscivolo: al PalaGorla arriva “Bimbi in Festa” l’evento benefico organizzato da Favolandia Onlus giunto alla sua ottava edizione. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre al palazzetto di Gorla Maggiore con tanti giochi per tutte le età, spettacoli di magia, laboratori creativi, sport per tutti i gusti e diverse occasioni di convivialità e divertimento per grandi e piccini.

Il ricavato della manifestazione andrà a favore di Voce nel silenzio, cooperativa sociale senza scopo di lucro che opera nel settore della disabilità con particolare attenzione a bambini e adolescenti con disturbi di spettro autistico, alle loro famiglie, alla rete sociale ed educativa basando l’intervento sull’analisi comportamentale applicata (ABA).

Di seguito il programma

SABATO 9 NOVEMBRE

Ore 14:00 – Salti sul gonfiabile

Ore 14:30 – Aprono i laboratori: English with Pingu’s, Facciamo il pane, Arte nel riciclo, Favolab, Il piccolo bollaio, Laboratorio musicale con la scuola civica di musica

MERENDA PER TUTTI offerta da Favolandia



Dalle 16:30 – Spettacolo di magia di John Librizzi

Dalle 17:30 – Giochiamo ad Harry Potter con Pepe Party

Ore 19:00 – Ceniamo con i monelli

Ore 20:30 – Spettacolo TRASFORMISMO by Michele Tomatys

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Ore 9:30 – Esibizione di karate di ASD Vela

Ore 10:00 – Torneo di pallavolo

Ore 11:00 – Esibizione ginnastica ritmica con ASD La Coccinella

Ore 12:30 – PRANZIAMO CON I MONELLI

Ore 14:00 – Saltiamo sui gonfiabili

Ore 14:30 – Laboratori a grande richiesta

Ore 16:00 – MERENDA offerta da Favolandia con il Claun il PIMPA



Ore 16:30 – Musica con scuola civica Nuova Armonia Musicale Gorla Maggiore

Ore 17:30 – Quattro salti in palestra con I Truzzi Volanti Flyergym Varese

Ore 18:30 – Esibizione di Danza con All Dance Academy di Venegono Inferiore

Durante la manifestazione sarà presente un punto di ristoro per mangiare e bere o anche solo fare una breve pausa.

Il costo di ingresso è di 3€.

Il Pazzetto di Gorla Maggiore è in Via Alessandro Volta 1, a Gorla Maggiore.