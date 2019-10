Elezioni comunali 2020 e politica nazionale, un serata per parlarne al circolo PD

Un appuntamento al Circolo di Laveno Mombello del Partito Democratico per discutere della situazione nazionale e delle elezioni comunali del 2020. È in programma per venerdì 4 ottobre, alle 21, alla sala civica di piazza Italia (vecchio municipio). La serata vedrà la partecipazione del Senatore Alessandro Alfieri e del Segretario Provinciale del Partito Democratico Giovanni Corbo.

Il circolo, spiega nel comunicato: “invita le oltre trecento persone che hanno partecipato alle scorse primarie del Partito Democratico ad un’assemblea per discutere della situazione nazionale e delle elezioni comunali del 2020. Il Circolo individua le prossime scadenze elettorali locali come parte di un percorso che si propone di riaffermare, con la voce e con l’azione, l’importanza della libertà, dell’equità, della solidarietà, della difesa dell’ambiente, della valorizzazione della cultura, della democrazia, a tutti i livelli, dal nazionale al locale.

Di fronte alla confusa e arrogante crisi politica che ha provocato la caduta del Governo Conte, il Partito Democratico ha scelto di provare a trasformare tale situazione di incertezza in un’occasione per rimettere al centro alcuni punti: l’appartenenza leale all’Unione europea, il pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del parlamento, lo sviluppo basto sulla sostenibilità ambientale, il cambio nella gestione di flussi migratori con pieno protagonismo dell’Europa, una svolta delle ricette economiche e sociali, in chiave redistributiva, che apra una stagione di investimenti. Ha scelto inoltre di mettere a disposizione del Paese persone di rilievo, la cui presenza contribuisce a restituire autorevolezzaalle Istituzioni. Un percorso non facile, intrapreso insieme con il Movimento 5 Stelle e con Liberi e Uguali, a cui si è aggiunta la nuova formazione politica Italia Viva, partiti diversi per modi, logiche, linguaggio e priorità politiche. Tuttavia, si è ritenuto più importante puntare a valorizzare i punti in comune piuttosto che quelli di divisione, allo scopo di dare un nuovo, diverso e migliore indirizzo al Paese”.