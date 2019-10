Elicottero e ambulanza, Leonardo e Olmedo insieme per lo sviluppo del soccorso

Leonardo, azienda leader nella produzione di elicotteri, e Olmedo, leader europeo per trasformazioni speciali di gamma LCV (light commercial vehicles) in ambito sanitario, hanno stipulato un accordo di collaborazione per la nascita di un “team di ricerca” congiunto che metterà a fattor comune l’esperienza elicotteristica con quella nei mezzi su gomma in modo da sviluppare un unico ambiente di soccorso. L’accordo prevede la standardizzazione delle interfacce, sia virtuali che fisiche, tra ambulanza ed elicottero. La partnership permetterà a Olmedo di creare all’interno del proprio gruppo una divisione di volo dedicata alla progettazione di prodotti e tecnologie per le eliambulanze.

Il progetto mette insieme, da una parte, le solide competenze di Leonardo sul fronte dello sviluppo delle eliambulanze (EMS – Emergency Medical Services) e degli elicotteri per le missioni di ricerca e soccorso in ambiente terrestre e marittimo (SAR – Search and Rescue), e, dall’altra, quelle della divisione medicale “ambulance division” del gruppo Olmedo, considerata per gamma ed esclusività delle proprie realizzazioni leader di settore dal 1951.

L’obiettivo è migliorare i tempi e l’efficacia degli interventi medici di urgenza effettuati in modalità congiunta attraverso l’utilizzo dell’elisoccorso e delle ambulanze, come un unico ambiente senza soluzione di continuità. La collaborazione prevede la creazione di una struttura di ricerca e sviluppo composta da un “team di ricerca” congiunto per lo sviluppo e la prototipazione di nuovi componenti e soluzioni universali, ossia pensati per il contemporaneo e indistinto utilizzo sia su elicottero, sia su ambulanza, nonché piattaforme per scambio dati che consentano l’interfaccia in tempo reale dei parametri vitali del paziente in ogni momento della missione di soccorso: dal luogo d’intervento, fino all’ospedale, passando per il trasferimento.