En, la band nata sul Maggiore scelta dal Tour Music Fest

Sono stati scelti tra settemila band provenienti da tutta Europa e ora puntano alla finalissima. Stiamo parlando degli En, formazione nata tra Germignaga e Luino e selezionata dalla giuria del concorso musicale Tour Music Fest, il festival internazionale della musica emergente. Il trio si esibirà giovedì sera al Legend Club di Milano, dove si giocheranno la partita per arrivare alla finalissima.

Il progetto è nato da un’idea di Ivan Cogodi, alias Ivan di Londra e vede la partecipazione di Marco Ulcigrai (anche produttore) e Thomas Paganini – già conosciuti come membri de Il Triangolo – ed è ispirato a gruppi come The Smith, Joy Division, Placebo e ad artisti come I Cani, Amour Fou, Baustelle. I testi sono semplici ma veri e la musica spazia dall’elettronica alle melodie anni’80.

Elementi che hanno conquistato la giuria del concorso e che ha portato la band nella fase “macroregionale”. L’obiettivo dunque, è arrivare alla finale del 7 dicembre all’Auditorium del Massimo di Roma dove al banco della giuria siederà anche Mogol, dei rappresentati del Berklee – College of

Music di Boston e alcuni dei massimi esponenti della discografia italiana.

Il palco del Tour Music Fest ha visto passare moltissimi musicisti emergenti, ormai diventati grandi artisti e professionisti del settore. Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti che adesso avranno l’onere e l’onore di rappresentare la città di Germignaga per la categoria artistica “Original Band” del Tour Music Fest.