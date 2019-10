Equitazione: nel 10° “Memorial Soprani” festeggiano Cerimedo e Grampa

Giornata da ricordare al Garden Sporting Club di Cislago. La decima edizione del “Memorial Giulio Soprani” di dressage è stata spettacolare, grazie alle esibizioni dei 50 atleti e dei cavalli protagonisti del concorso, ma non solo.

L’evento è stato un successo sul piano organizzativo, su quello sportivo e, non meno importante, dal punto di vista umano. Anche quest’anno, amazzoni e cavalieri con disabilità (intellettivo relazionale e fisica) e normodotati hanno gareggiato assieme. Differenze e barriere sono state annullate, in un’atmosfera di assoluta normalità. Ed è questa la vittoria più bella per la manifestazione targata Agres Onlus, con Alessandra Cova in cabina di regia.

A vincere il trofeo è stata Giorgia Cerimedo, atleta ipovedente, grazie a una prestazione sfavillante: il suo punteggio, 68%, è stato nettamente il migliore. La tenace 23enne dell’Agres ha preceduto in cima al podio un altro padrone di casa, Vittorio Grampa, cavaliere con disabilità intellettivo relazionale che ha firmato un bel 65,5%.

Prima delle premiazioni, cui ha partecipato anche il presidente del Comitato Paralimpico lombardo, Pierangelo Santelli, c’è stato spazio per un’esibizione a sorpresa: quella dell’Ippocampo Riding Club che ha portato in scena uno spettacolo equestre intenso, divertente ed emozionante. In linea con lo spirito inclusivo della giornata, come assistente è stato scelto proprio Grampa. Quest’ultimo, così come gli altri protagonisti con disabilità intellettivo relazionale, si sta preparando per il Campionato italiano Fisdir di dressage, in programma nel primo weekend di novembre a Pontedera, in provincia di Pisa.