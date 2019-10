Esce di strada, lo soccorrono i carabinieri e gli ritirano la patente

Sabato sera di controlli sulle strade di Luino. I carabinieri di Ponte Tresa, durante la pattuglia lungo la strada provinciale 61 in direzione Cremenaga, sono intervenuti per soccorrere un automobilista che, a bordo del suo mezzo, era andato a finire contro il guardrail.

Si tratta di un giovane che fortunatamente è rimasto illeso ma dai successivi controlli all’alcol test è risultato positivo con un tasso sotto lo 0.8 g/l. La patente è stata ritirata per la successiva segnalazione per via amministrativa.

Nel centro di Luino invece, attorno all’area Carrefour, verso le 2 di notte un gruppo di giovani che stazionava sotto i portici ha attirato l’attenzione della pattuglia della Radiomobile che ha deciso di controllarli. Ad uno di loro è stato sequestrata una modica quantità di marjuana e proceduto alla contestazione per via amministrativa.

In tutto, i carabinieri della compagnia di Luino, nel corso del fine settimana hanno proceduto al controllo di 41 mezzi e 64 persone nonché un esercizio pubblico.