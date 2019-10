Europei per atleti sordi: SuperChicca punta in alto nella maratona

Ha all’attivo due vittorie assolute in campo femminile alla Maratona di Carrara e nella scorsa primavera ha conquistato il titolo italiano della mezza maratona nella sua categoria che è quella degli atleti sordi. Cristina “Chicca” Gogna è ora pronta per un grande appuntamento internazionale: domenica 13 ottobre sarà al via sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri ai Campionati Europei dedicati ai non udenti.

La gara si disputerà in Germania, sulle strade di Essen, nella regione della Ruhr: Gogna è arrivata sul posto venerdì pomeriggio e si è preparata con meticolosità per una gara che rappresenta anche il coronamento di una parte di carriera. La portacolori dell’Atletica Verbano che “nel silenzio corre meglio” (sono parole sue in una nostra intervista di qualche tempo fa) scatterà allo start con la voglia e la speranza di centrare un grande obiettivo.

«Sto bene, sono carica e concentrata» spiega Gogna alla vigilia della sua fatica. «Visti i ritmi che devo tenere per il risultato che spero (Chicca però preferisce non citare un tempo-obiettivo da conseguire ndr), o “spacco” o mi spacco: mi prendo qualche rischio ma ne vale la pena. Difficile fare un pronostico sul piazzamento finale: il podio sarebbe bello ma ci sono almeno tre atlete molto forti mentre le altre saranno senz’altro agguerrite. Vedremo domenica in gara, partirò forte e non mi tirerò indietro».

Con la atleta varesina, l’Italia schiererà anche un concorrente nella maratona maschile: si tratta del siciliano Alessandro Vizzini, anch’egli tesserato per la Polisportiva Silenziosa Romana, per quanto concerne la federazione dello sport per sordi, la FSSI. La piccola delegazione azzurra sarà guidata dal direttore tecnico dell’atletica, Stefano Mustè, che ha anche buone speranze anche per via dell’esperienza che i due atleti hanno già accumulato partecipando ai Deaflympics in Turchia nel 2016.