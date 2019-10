Evita un bambino e finisce sopra un’auto parcheggiata

Il curioso incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è avvenuto questa mattina in via Dante a Busto Arsizio. La foto, scattata da un passante, sta girando sul gruppo facebook Busto Arsizio 360°.

Secondo la ricostruzione di chi era sul posto l’incidente sarebbe avvenuto proprio per evitare un giovane che stava attraversando, probabilmente diretto al vicino Istituto Comprensivo Bossi.