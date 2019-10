Fermato l’aggressore della 15enne ferita a Varese, è accusato di tentato omicidio

È stato fermato nel pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre, l’uomo accusato di aver aggredito domenica notte con un arma da taglio una ragazzina di 15 anni in compagnia della sua amica in via del Cairo a Varese.

Si tratta di un uomo di 50 anni c0n precedenti per aggressione. È stato fermato in casa dopo l’attività di indagine della polizia cominciata nella stessa notte dell’aggressione.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della questura di Varese e si erano inizialmente indirizzate nei confronti di un soggetto che corrispondeva in parte all’identikit fatto dalle adolescenti, strada tuttavia scartata dopo i primi accertamenti.

Sempre gli agenti della mobile hanno lavorato subito su di un’altra pista che ha portato al fermo d oggi: l’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dove sono stati trovati oltre agli indumenti un paio di guanti e alcuni coltelli che verranno sottoposti ad analisi. Tutto è stato sequestrato su disposizione della procura.

Il procuratore Daniela Borgonovo ha dato informazione dell’arresto anche con l’intento di tranquillizzare i cittadini dopo un fatto di cronaca che in questi giorni ha preoccupato molto i città, a partire dalle famiglie delle due ragazzine rimaste coinvolte nella vicenda.

La notizia è stata confermata questa sera nel corso di un incontro con la stampa dalla procuratrice della Repubblica Daniela Borgonovo. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso di un conferenza stampa che si terrà mercoledì mattina in Questura a Varese.