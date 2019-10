In una festa di colori, arriva il You Gardener Flower Show d’autunno

Nella stagione dalle mille sfumature torna Yougardener Flower Show, ancora una volta accolto nello straordinario complesso settecentesco di Villa Craven di Seyssel d’Aix a Varese, a pochi passi dai giardini Estensi.

Dopo il successo della prima edizione (Maggio 2019) Yougadener.com, il marketplace che riunisce i migliori vivai produttori italiani, con oltre 10mila varietà disponibili e punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde e giardini, promuove un nuovo appuntamento per scoprire le numerose specie di piante a fioritura autunnale e invernale.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 dalle 10 alle 19 il pubblico potrà comprare o solo ammirare le piante e i fiori direttamente dai vivaisti produttori provenienti da tutta Italia all’interno del suggestivo parco della Villa storica nel cuore di Varese.

«A qualche giorno dal successo di Nature Urbane – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Una nuova iniziativa valorizza il patrimonio più bello di Varese: l’ambiente, con i suoi parchi e giardini, e le ville storiche. Il prossimo weekend sarà possibile vivere due giorni con la magia e i colori che solo l’autunno sa regalarci e godersi una visita alla splendida villa Craven. In più, si rinnova quella sinergia tra pubblico e privato che può sviluppare importanti collaborazioni con l’obiettivo di far crescere il turismo in città».

PIU’ ESPOSITORI, STESSO FASCINO

Rispetto alla prima edizione, che si è tenuta solo qualche mese a con un grande successo, è cresciuto sensibilmente il numero dei vivaisti espositori con diverse conferme dalla prima edizione e la presenza di quelli specializzati nelle piante e fiori autunnali e invernali. Anche i mesi più freddi dell’anno, infatti, offrono una grande varietà di specie per il giardino, per il terrazzo e per l’interno «In effetti, gli espositori sono raddoppiati rispetto alla prima edizione. ne sono contento, è segno del successo della prima, che ha visto la presenza di 2000 persone, molto più delle nostre aspettative in un weekend dove il tempo è stato assolutamente infausto – confessa Pietro Bruni, fondatore di Yougardener, il sito che sta alla base della manifestazione – Ed è un bene perchè questa è una stagione ingiustamente sottovalutata per i giardini. E’ in questa stagione, spesso, che i giardini sanno dare il meglio».

Confermati gli eventi collaterali che hanno conquistato il favore del pubblico con workshop, laboratori e attrazioni per adulti e bambini e una particolare attenzione verso la preparazione al periodo natalizio. «Tra e novità, abbiamo scelto anche un workshop di Yoga in giardino, e dei laboratori artigiani con oggetti realizzati con radici e altro».

Ogni vivaio rappresenterà una produzione specifica come rose, erbacee perenni, arbusti, piante acquatiche, aromatiche da coltivazione biologica e piante interessanti nel periodo invernale come quelle produttrici di bacche o le conifere. Ma saranno numerose e particolari anche le proposte per il verde indoor.

La presenza di professionisti specializzati permette al visitatore di trovare tante varietà difficilmente reperibili in un comune punto vendita, chiedere consigli e consulenza, oltre che acquistare direttamente dal produttore. La presenza di un unico vivaio per ogni tipologia di pianta, formula già sperimentata con successo nella prima edizione, renderà inoltre più semplice la visita e più facile la scelta delle specie.

Oltre alle piante, la manifestazione si arricchisce con la proposta di prodotti, attrezzi, elementi decorativi e d’arredo per il giardino: e non manca anche uno street food d’eccellenza che valorizza il gusto e l’attenzione per la natura. Durante la giornata di domenica 13 ottobre saranno inoltre organizzate visite botaniche del parco della splendida villa settecentesca, che essendo privata è di solito chiusa al pubblico, tranne che in occasione di Nature Urbane.

LABORATORI SPECIALI PER BAMBINI E ADULTI

Durante le giornate si svolgeranno laboratori con tematiche inerenti a piante e natura, rivolti sia ai bambini che agli adulti: un’occasione per imparare e appassionarsi alla botanica e più in generale all’ambiente. Tra i laboratori proposti:

Kokedama in cui ogni partecipante, in circa un’ora di tempo, imparerà a realizzare un “bonsai volante” che potrà poi portare a casa. A grande richiesta, disponibile per questa edizione anche la versione “family” del laboratorio, per bambini accompagnati da un adulto.

Workshop sulle erbe aromatiche: riconoscerle, coltivarle e usarle.

Crea il tuo terrarium: un piccolo ecosistema autosufficiente dove il ciclo dell’acqua viene riprodotto “in miniatura” (per bambini accompagnati da un adulto).

Piante spontanee in cucina

Le pecorelle: collage con lana cardata e portachiavi

Composizioni floreali (bracciali, ghirlande, bouquet) anche a tema natalizio per adulti e bambini

Orto per bambini

Acquerello botanico

Come coltivare in idrocoltura anche per bambini

Yoga sensibile su erba e pratica di respirazione nella natura

Corsi pratici su orchidee e bonsai.

YOUGARDENER FA FIORIRE ANCHE LA CITTA’

Ad anticipare l’evento del 12-13 ottobre e per promuovere la bellezza dei giardini autunnali, due iniziative collaterali.

Il primo è un progetto speciale che ha fatto “fiorire” i marciapiedi di Varese grazie all’idea realizzata da Yougardener,com con la direzione artistica dell’Associazione WgArt.it e il coinvolgimento degli artisti.

Dal 30 settembre al 13 ottobre 2019, quindici zone lungo il percorso pedonale da Piazza Monte Grappa, nel cuore della città, fino a Villa Craven (in via Sanvito 27 sede di Yougardener Flower Show) fanno da cornice ideale per gli artisti che hanno lavorato alla realizzazione di opere di arte urbana ispirate ai capolavori della natura fatti di petali, foglie e colori.

Ciascuno, con la propria cifra stilistica, lascerà un segno fiorito che accompagnerà il visitatore in un ideale percorso immaginario all’interno della “Città giardino”.

Gli artisti coinvolti sono già noti tra chi è nato nel percorso della street art varesina: Seacreative, Refreshink, Ettore Fumagalli, Annie Francisca, Lorenzo Massa, Davide Saibene, Luca Sten Barachetti, Giacomo de Giorgi, Enrico Colombo e Andrea Ceresa.

«Non c’è cosa più bella che vedere un creativo al lavoro e tutta la città può ammirare all’opera gli artisti – ha spiegato Ileana Moretti, presidente di WGArt – Ovviamente, tutti hanno utilizzato vernice a norma di legge, biodegradabile e non tossica: e per questo l’installazione sarà caduca, come i fiori: la durata dell’installazione sarà infatti di circa un mese».

La seconda iniziativa è letteraria: Yougardener Flower Show ha ispirato la Libreria Ubik, nel centro della zona pedonale della città, ad una collaborazione: presso la libreria il pubblico potrà trovare un corner speciale con volumi dedicati alla cura del giardino, alle piante e ai fiori, ma anche al rapporto con la natura e alla narrativa che ha affrontato il tema.

COS’E’ YOUGARDENER

Yougardener.com è un sito web punto di riferimento per tutti gli appassionati di piante e giardini, l’unico che permette di individuare le specie di piante che più rispondono alle esigenze dell’utente grazie a un database relazionale contenente più di 10.000 varietà. Ogni pianta è descritta e catalogata secondo 16 caratteristiche (altezza, colore dei fiori, periodo di fioritura ecc.) e può essere acquistata direttamente dai migliori vivai italiani, in quello che è il più grande marketplace specializzato al mondo, con oltre 10.000 prodotti in vendita.

Yougardener è anche una community con più di 200.000 followers su Facebook, la più grande in Italia a tema giardinaggio.

Yougardener Flower Show sarà un’occasione in più per ricordare l’idea alla base di Yougardener: «In un mondo sempre più urbano, Yougardener si propone di trasmettere l’amore per la natura ad adulti e bambini e diffondere la cultura botanica e la molteplicità di specie nei giardini, per fare in modo che l’Italia torni a essere, come la chiamava Goethe, il giardino d’Europa» ha sottolineato il suo fondatore, Pietro Bruni.

LA VILLA

Villa Craven di Seyssel d’Aix, progettata nel 1770 dall’Architetto Giuseppe Antonio Bianchi, è una delle più importanti architetture della città di Varese.

Deve il suo nome a Lord Walter Craven che l’acquistò nel 1870. Nel 1956 Villa Craven passò ai primi cugini Seyssel d’Aix, figli del Marchese Artem di Seyssel d’Aix di Sommariva Bosco e della Contessa Giulia Oldofredi Tadini. I loro nipoti ne sono ancora oggi proprietari.

Villa Craven, pur essendo in centro città, è immersa in una vasta proprietà che va dal colle Campigli sino ai confini del territorio di Masnago.

Il parco all’inglese si estende per oltre otto ettari tra boschetti e prati attraversati da viali e sentieri. Un lato della villa si affaccia su un giardino all’italiana con siepi di bosso.

Fanno parte del complesso vari rustici un tempo adibiti a scuderie e ad abitazioni del personale di servizio. L’edificio principale di quattro piani progettato dal Bianchi misura circa 1.800 m² e presenta un’austera facciata caratterizzata da quattro paraste e da un balcone posto sopra il portone centrale. Dall’androne, diviso da un un arco sorretto da due colonne, parte lo scalone affrescato che conduce al piano nobile. Da qui si sviluppa su due piani il salone cinese che deve il suo nome alla tappezzeria di carta e seta con scene di vita e paesaggi orientaleggianti.

INFORMAZIONI UTILI

Yougardener Flower Show

Villa Craven di Seyssel d’Aix, via Silvestro Sanvito 27 Varese (VA)

12 e 13 ottobre 2019

Orario: 10 – 19

Ingresso a pagamento: € 8 intero, gratis fino a 12 anni.

Laboratori didattici per adulti e bambini (gratuito, fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione)

Per prenotazioni ai laboratori scrivere a info@yougardener.com

Contatti www.yougardener.com

info@yougardener.com