Fiera dei morti e Luna Park, la città si prepara all’assalto

Inizio di novembre a Legnano segnato da manifestazioni, Fiera dei morti e Luna Park, che tradizionalmente richiamano un notevole afflusso di pubblico e comportano l’adozione di provvedimenti per la viabilità e la sicurezza.

Fino al 17 novembre, i titolari di attività di somministrazione, di commercio su area pubblica con somministrazione, di attività commerciali di generi alimentari, di attività artigianali al Luna Park e alla Fiera del Primo Novembre non possono vendere per asporto e somministrazione bevande con gradazione alcolica superiore al 21 per cento. Le bevande alcoliche con gradazione inferiore non possono essere vendute per asporto in recipienti di vetro o lattine. La somministrazione e la vendita delle bevande devono avvenire solo tramite bicchieri di plastica. Tali divieti sono estesi, l’1 novembre, dalle 8 alle 20, ai titolari di attività di somministrazione, commercio su area pubblica con somministrazione, attività artigianali, attività commerciali di generi alimentari nelle vie Gorizia, viale Toselli e via per San Giorgio su Legnano.

Fino al 17 ottobre è istituito il divieto di circolazione veicolare in via per San Vittore Olona (fatto salvo per il traffico locale) e nel tratto a fondo cieco di viale Toselli (numeri civici da 13 a 19). Sempre in viale Toselli è disposta la chiusura di una corsia di marcia nel tratto antistante l’entrata del Luna Park, nel periodo fino al 3 novembre, il sabato dalle 14 alle 23, la domenica dalle 14 alle 20 e il 31 ottobre dalle 14 alle 23.

Informazioni dettagliate su misure per garantire la sicurezza, circolazione stradale, limiti di velocità e modifiche alla possibilità di parcheggio sono reperibili all’Albo Pretorio on line del Comune di Legnano.