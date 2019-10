Fontana ai Lyons: “Aiutatemi a non far cadere la proposta dell’autonomia”

È intervenuto come presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, invitato alla cena intermeeting che ha riunito, al golf club di Luvinate, tre dei sette club lyons di Varese: Host, Varisium ed Europa.

Alle circa 200 persone riunite, Fontana ha spiegato il perché della sua battaglia per l’autonomia, che sta combattendo da Governatore insieme al presidente della regione Veneto Luca Zaia.

«L’autonomia è uno di quegli argomenti per cui nessuno sostiene di essere contrario – Ha spiegato Fontana – ache perchè c’è un referendum, votato da tanti italiani, che l’ha chiesta. Purtroppo la politica tende a non dire no, ma a essere d’accordo in teoria e ostacolarla in pratica. Mi sembra che sia questo il caso».

La principale controparte, ora, è il ministro Francesco Boccia: «Che a parole non è contrario, ma comincia a chiedere più tempo, per organizzarsi – continua Fontana – Gli abbiamo dato tre mesi per dirci quanto tempo ci vuole per farla partire».

Un cavallo di battaglia che la Lega cerca di “portare a casa” da tanti anni: «L’abbiamo chiamata Devolution, l’abbiamo chiamata Fedeeralismo, ora la chiamiamo autonomia ma è sempre quella roba lì» dice Fontana «Come l’abbiamo proposta è pure a costo zero: le regioni avrebbero a disposizione gli stessi soldi che lo stato le concede già, quindi non c’è nemmeno il problema economico da superare».

Le cose però non sembrano mettersi bene, dopo il cambio di colore del Governo: «Spero che si arrivi a una soluzione positiva, ma non nascondo di essere preoccupato. Ed è per questo che vengo a parlare a tante persone come Voi che si interessano all’argomento, perchè possono aiutare a non far cadere nel nulla questa idea».