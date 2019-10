Fontana: “Dazi americani, bruttissima botta per la nostra agricoltura”

«Una brutta, bruttissima botta per il sistema agricolo e agroalimentare della Lombardia e più in generale dell’intero Paese. Penso, solo per fare un esempio concreto, al Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo, che rischia di perdere circa 270 milioni di euro all’anno».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la decisione dell’Organizzazione mondiale del commercio di dare il via libera ai dazi americani.

«Il Governo e l’Unione Europea – ha aggiunto – devono affrontare con urgenza la questione. Le ripercussioni economiche per diversi settori produttivi rischia di essere devastante».