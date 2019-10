Fratelli d’Italia lancia la sfida per le comunali a Saronno, Luino e nelle grandi città

Venerdì 11 ottobre alle ore 18 presso il Caffè Zamberletti di Corso Matteotti in Varese, Fratelli d’Italia organizza l’incontro-intervista con la Senatrice Daniela Santanchè e l’Onorevole Paola Frassinetti dal titolo:”Il nuovo Centrodestra in Italia e in provincia di Varese”.

L’incontro sarà introdotto dal coordinatore provinciale di FdI Andrea Pellicini, che ne spiega subito gli obiettivi: «La notevole crescita di FdI pone di fatto il partito di Giorgia Meloni come perno della coalizione di Centrodestra – dice Pellicini -. Da piccolo movimento degli inizi, oggi ci poniamo come forza tendente al 10% a livello nazionale, ormai ai livelli di consenso che furono di Alleanza Nazionale».

Un quadro che dal nazionale Fdi varesina vuole spostare sul locale: «In questo quadro, anche in provincia di Varese puntiamo ad essere decisivi nelle elezioni amministrative delle più importanti città. L’anno prossimo si voterà a Saronno e a Luino e nel 2021 a Varese, Gallarate e Busto Arsizio – spiega Pellicini -. Dobbiamo portare la coalizione alla vittoria in tutte le realtà, continuando a formare una classe dirigente preparata E motivata».

All’incontro sarà presente il Presidente del Circolo territoriale di Varese Salvatore Giordano e il Consigliere Comunale cittadino Gaetano Iannini.