Furti e danneggiamenti agli spogliatoi del Cdg Cavaria dopo la “7 Campanili”

Doveva essere una giornata di festa e di sport a Cavaria, invece qualcuno ha pensato bene di rovinare tutto rubando negli spogliatoi dell’oratorio – messi a disposizione per gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione podistica “7 Campanili” – e rovinando la struttura.

Spogliatoi che, tra l’altro, erano appena stati sistemati.

E’ amaro – non potrebbe essere diversamente – il commento della società oratoriana, una delle storiche nel mondo del Csi Varese.

Lo sfogo arriva direttamente dalla pagina Facebook:

Scriviamo questo post con la speranza che possa essere condiviso da più persone possibili affinché arrivi ai responsabili di quanto accaduto.

Noi ragazzi del CDG Cavaria ringraziamo vivamente quella persona (o quel gruppetto di persone) che, partecipando alla 7 campanili, ha pensato bene di entrare negli spogliatoi dell’oratorio (messi a disposizione di tutti) a derubare e sporcare.

Forti di aver superato già il furto dei palloni da noi comprati nell’arco di questi 6 anni durante un torneo estivo, non è un problema che ci siano state rubate anche tutte le bevande dal frigorifero, quelle le offriamo noi con la speranza che ti/vi abbiano procurato il cagotto.. e non è neanche un problema per le ciabatte, abbiamo messo 20 centesimi a testa e le abbiamo ricomprate.. però la cassa Bluetooth che ci eravamo acquistati per farci un regalo di squadra, dopo tutta la fatica delle scorse settimane per riverniciare e sistemare tutto, beh per quella un pochino ci siamo infastiditi.. ma anche in questo caso non preoccuparti/ preoccupatevi.. ne acquisteremo una nuova.. a noi rimane lo sdegno e la rabbia di aver subito un furto così infame.. a voi rimarrà la consapevolezza di essere persone pessime, tristi, ridicole (che rubano in oratorio) e poveracce che nella vita non concluderanno mai nulla.. così tanto poveracce che abbiamo deciso, essendo un gruppo attivo nella comunità, di venire incontro alla tua/vostra povertà offrendo del denaro per andare a far la spesa ogni settimana.. ci alleniamo il lunedì e il giovedì alle 21.. ti/vi aspettiamo caldamente.. passa/passate dal campo..

Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa a noi farà piacere affrontare la situazione, perché l’ennesimo furto in oratorio lascia una grossa amarezza nel nostro gruppo.