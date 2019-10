Futura Volley Giovani, prima vittoria e segnali positivi per il futuro

Vittoria e primi tre punti che fanno bene al morale per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio che al Pala San Luigi batte per 3-0 (25-15, 31-29, 27-25) la P2P Smilers Baronissi, in una partita combattuta, contro avversarie che non hanno mai mollato fino al fischio finale.

Prestazione convincente delle “cocche” con Latham grande trascinatrice con 17 punti al suo attivo. Prima frazione praticamente perfetta per le biancorosse che hanno commesso pochissimi errori e sono state brave a prendere subito in mano le redini del gioco. Nel secondo parziale le campane hanno riorganizzanto il proprio gioco facendo affidamento sulla neo arrivata Esdelle, mentre nel terzo set le ragazze di coach Lucchini sono state brave a non permettere alle avversarie di rientrare in partita.

Top scorer e MVP della serata è stata Aurora Pistolesi con 20 punti mentre dall’altra parte della rete, a già citata Esdelle con 21 punti.

Soddisfatto coach Lucchini che ha visto i frutti del buon lavoro svolto in palestra in settimana: «Stiamo lavorando davvero come dei muli, serviva una risposta a questo lavoro. Abbiamo tremato un po’ sui finali di secondo e terzo set ma abbiamo avuto il carattere di chiudere l’incontro; stiamo trovando un buonissimo opposto, la distribuzione ha funzionato e questa partita è un incentivo a lavorare ancora di più».

La partita

Coach Lucchini ha schierato Cialfi in regia, Latham opposto, Pistolesi e Zingaro in banda, Gallizioli e Veneriano al centro, Garzonio libero.

Il primo set inizia con il vantaggio delle cocche per 11-6 con le campane che non riescono a prendere il ritmo della partita e le cocche che invece non sbagliano praticamente nulla. La Futura ha in mano il set e a chiudere ci pensano Zingaro e Gallizioli (25-15).

Il secondo set vede le campane avanti per 5-8. Le cocche ci provano e Esdelle mette a segno anche il 18-20. Latham prova a trascinare le compagne ma il suo errore vale il 22-24 per Baronissi e si va ai vantaggi. Busto pareggia i conti con la coppia Pistolesi-Latham e poi passa in vantaggio con Pistolesi. Il set si prolunga fino al 31-29 (muro di Pistolesi su Esdelle).

Nel terzo parziale inizia in sostanziale equilibrio con le due formazioni in parità (7-7); Busto è brava a ingranare la marcia guadagnando ben 6 punti di vantaggio (17-11). Esdelle non ci sta e trascina le compagne sul 17 pari, che preoccupa un po’ la panchina bustocca. Latham mette a terra il 21-19 ma Esdelle non molla e si va ancora ai vantaggi. Finale al cardiopalma con entrambe le formazioni che cercano la vittoria. La spuntano le cocche che vincono per 27-25 grazie a Pistolesi.

Il tabellino

Futura Volley Giovani-P2P Smilers Baronissi 3-0 (25-15, 31-29, 27-25)

Futura Volley Giovani: Veneriano 6, Danielli ne, Cialfi 5, Gori (L) ne, Peruzzo ne, Latham 17, Cicolini ne, Sartori ne, Pistolesi 20, Pinto 1, Gallizioli 7, Grippo ne, Garzonio (L), Zingaro 9.

P2P Smilers Baronissi: M. Ferrara 6, Travaglini 8, Sestini ne, Martinuzzo 4, Panucci 8, Ferrara (L), Esdelle 21, Peruzzi ne, Amaturo ne, Bartesaghi ne, D’Arco ne, De Lellis 2.

Note: Busto Arsizio: 2 ace, 6 errori, 7 muri. Baronissi: 2 ace, 8 errori, 1 muro.