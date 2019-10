A Gallarate viene sgomberata la casa occupata dai senzatetto vicino all’ospedale

È in corso a Gallarate l’operazione di sgombero della casa di via Pastori – di fronte all’ospedale cittadino – dove vivono alcuni senzatetto. Sul posto, dalle 5 e mezza del mattino, la Polizia Locale (foto d’archivio).

L’edificio è una palazzina aggregata a una struttura industriale: semiabbandonato, ma ancora in buone condizioni, era usato come ricovero da diverso tempo

Vi abitavano diverse persone senza casa, prevalentemente italiani, ma negli ultimi tempi anche stranieri. Sono state identificate sette persone, sei uomini e una donna: tutti italiani, una con residenza a Gallarate e le altre provenienti da fuori. C’erano anche un paio di cani.

In tarda mattinata è iniziato l’intervento della ditta incaricata di murare l’edificio, l’ex macello di proprietà comunale, sotto la supervisione dell’ufficio tecnico del Comune.

Sul posto sono intervenute, all’alba, le pattuglie della Polizia Locale con otto agenti compreso l’ufficiale. Sul posto anche una volante della Polizia di Stato, in supporto.

Nelle ultime settimane era aumentato il numero di persone presenti nello stabile, alcuni pare anche venuti qui da Busto Arsizio. Persone che di giorno non si facevano vedere e preferivano altri punti di ritrovo (alcuni anche in piazza Risorgimento). Ma la sera tornavano in via Pastori: in una via poco frequentata dopo il tramonto e senza abitazioni, non era raro sentire dalla strada discussioni talvolta animate e voci dalle finestre.

(articolo aggiornato alle ore 10.55 di giovedì 17 ottobre 2019)