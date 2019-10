Gare ciclistiche tra appassionati e strade chiuse: istruzioni per l’uso

Nel weekend e all’inizio della settimana la provincia di Varese sarà teatro di alcune grandi competizioni ciclistiche che ogni anno coinvolgono migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo: sono la Granfondo, che si svolge sabato 5 e domenica 6 ottobre, e la Tre Valli Varesine che si correrà martedì 8 ottobre. QUI LA PRESENTAZIONE DELLE GARE

Grandi e rinomate competizioni che, però, richiedono come risvolto della medaglia una grande attenzione ai cambi della viabilità e alla chiusura di molti tratti di strade soprattutto nel nord del Varesotto.

Per questo abbiamo preparato un piccolo vademecum con tutte le indicazioni alle quali prestare attenzione per chi si muove in questi giorni nelle aree dove si svolgono le gare.

Sabato e domenica

Sabato 5 si svolge la prova a cronometro sul percorso della Valganna. L’area coinvolta è quella tra l’ippodromo di Varese la Valganna e le strade chiuse dalle 13,45 alle 18.

Domenica 6 si svolge la Gran fondo, un gara che coinvolge un circuito molto più esteso e che comporta cambia della viabilità in molti comuni del nord della provincia tra le 9 del mattino e le 18 di sera, con intere vie nella città di Varese che resteranno chiuse per tutto il giorno per ospitare gli stand della gara

Sempre durante la Gran fondo di domenica 6 ottobre interverranno modifiche alla viabilità dei mezzi di trasporto pubblici

Martedì 8 ottobre

Martedì si svolgerà la competizione più importante: la gara ciclistica Tre Valli Varesine giunta alla sua 99esima edizione. La gara avrà inizio a Saronno alle ore 12 e le chiusure delle strade si concentreranno soprattutto in tre comuni: Saronno (sede di partenza), Varese (sede di arrivo e di gran parte del percorso) e Casciago dove la gara transiterà per due tornate nella parte finale e decisiva.

Sempre martedì 8 subiranno alcune modifiche anche gli orari di apertura delle scuole

