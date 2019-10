Una giornata in palestra per il canile: “Superiamo i 500 kg di cibo donati l’anno scorso”

Torna l’ormai consueto evento targato Sporting Club La Terrazza per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della beneficenza. Sabato 19 ottobre infatti la palestra di via Magenta 45 a Busto Arsizio organizza un open day per raccogliere fondi da devolvere al canile della città.

Durante l’evento chiunque potrà donare mangimi per cani e gatti e a fine giornata anche la palestra farà una donazione in base al ricavato degli abbonamenti speciali sottoscritti per l’occasione. Un aiuto diretto che l’anno scorso ha portato nei magazzini di APAR Onlus ben 546 chili di mangime.

«Quest’anno vogliamo fare ancora di più -commenta Paolo Bonaventura, titolare del club- e per questo abbiamo organizzato una lunga serie di iniziative speciali per tutta la giornata per far conoscere chi si prende cura dei cani abbandonati e anche per mostrare come prendersi cura di sé stessi». A partire dalle ore 9 presso la palestra si potranno svolgere gratuitamente tutte le attività tra le quali sala, corsi di Pilates, tonificazione, Zumba ma anche la tanto acclamata pole dance. In più interverranno tecnici esperti nel campo della nutrizione e della massoterapia per parlare di dimagrimento e di mal di schiena.

La giornata verrà conclusa dalla tanto attesa e apprezzata gara delle torte e dalla lotteria offerta dai partner dell’evento, tutte realtà della zona, tra cui: Last Minute Tour di Busto Arsizio, Zanna brand di Legnano, Bricconcella Couture di Busto, Settimo Senso di Legnano, Foto Chiappa di Busto, Penalty Shop sempre di Busto. Per ogni informazione si può chiamare lo 03311740524, seguire su facebook il programma dell’evento “OPEN DAY! Fitness, giochi e beneficenza” sulla pagina “Sporting Club La Terrazza“, la pagina Instagram sportingclub_laterrazza e il sito (www.sportingclublaterrazza.it)