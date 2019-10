Da giovedì 31 ottobre i negozi di Gallarate tengono aperto anche durante la pausa pranzo

Preannunciata settimana scorsa, diventa realtà giovedì 31 ottobre la novità del commercio a Gallarate: negozi aperti anche in pausa pranzo, con orario continuato, una volta a settimana, al giovedì appunto.

«Abbiamo avuto una adesione specifica da parte di circa 118 attività commerciali, oltre a 34 i pubblici esercizi» spiega il presidente di Ascom Gallarate-Malpensa Renato Chiodi. Che presenta la nuova apertura del giovedì come «primo atto del nuovo Patto con i commercianti della città».

«È solo il primo atto perché abbiamo un elenco di tematiche da sviluppare insieme a Comune, commercianti e Maga», spiega. Frutto di un approccio di confronto tra tutti gli attori: «In un momento in cui si comunica su tanti canali, avevamo forse perso un po’ l’abitudine a parlare» dice Paolo Martinelli, manager del Distretto urbano di Gallarate. «Speriamo ora che l’iniziativa che speriamo porti frutti.

«Complimenti a Chiodi, perché se siamo qui oggi è perché ha ascoltato la voglia di fare rete» aggiunge l’assessore alla partita del Comune di Gallarate, Claudia Mazzetti. «Sono cambiati gli orari di tutti, il tempo è gestito diversamente nella giornata, quindi l’ampliare gli orari al di là degli orari canonici sicuramente potrà portare benefici». E nell’invitare gli esercenti ad aderire, Mazzetti – affiancata dal presidente della commissione attività produttive Cosimo Ceraldi – chiede anche «pazienza, non ci saranno risultati dal primo giorno ma l’iniziativa porterà frutto».

«Fino ad oggi abbiamo parlato, abbiamo chiesto tanti volte di andare avanti insieme, avevamo ipotizzato il prolungato serale e poi il continuato a mezzogiorno» dice dal canto suo Luca Filiberti, del Naga, i negozianti associati del centro città. «Finalmente con Renato Chiodi si è fatto quel che un’associazione di categoria deve fare. Questa è la prima iniziativa, quelli che se la perdono poi non si lamentano»

L’ipotesi di aperture serali cui accennava Filiberti è una ipotesi che anche alcuni gallaratesi hanno avanzato, in una città che vede anche una grande presenza di pendolari che rientro spesso tardi. «Per ora da parte dei commercianti non è emersa l’esigenza, ma l’importante è il principio: ragioniamo sulle possibili scelte. Sicuramente in estate si può valutare». E dunque: per ora, in inverno, i giovedì pausa pranzo, in futuro – per il periodo della bella stagione – si vedrà.

«È significativo per la volta dei commercianti, imprenditori del centro, si trovino d’accordo e insieme, per riportare lavoro e persone in centro» aggiunge Milena Betto, consigliere Ascom. «È una bella iniziativa, bisogna crederci e partecipare» le fa eco Gianfranco Ferrario, direttore Ascom. «Fateci sapere: parte un treno da non perdere», conclude rivolgendosi ancora agli esercenti.