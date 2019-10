Giù dall’Alpe Cavallo senza luci, il soccorso alpino li riporta a casa

Intervento in notturna venerdì sera per i Volontari del soccorso alpino della stazione di Villadossola e i militari del SAGF. L’allarme è scattato verso le 19:30 quando il gestore di un bed and breakfast all’alpe Cheggio di Viganella non ha visto rientrare i due clienti si è allarmato. Da subito le ricerche si sono concentrate nella zona dell’alpe Cavallo dove i due ragazzi di nazionalità tedesca erano diretti per una gita. (foto di repertorio)

Grazie all’utilizzo del sistema GPS presente sul cellulare di uno dei turisti si è riusciti in qualche ora a raggiungere i malcapitati che, senza un adeguato ausilio luminoso non riuscivano a ritrovare il sentiero del ritorno con il buio. Raggiunti delle squadre i giovani di 26 e 28 anni sono stati aiutati e riaccompagnati a valle.

L’intervento terminato intorno alle ore 24.