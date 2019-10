Giuliana Sgrena racconta alla Cuac donne, guerre, migranti e altre notizie manipolate

Il circolo Arci Cuac di Gallarate ospita venerdì 24 maggio 2019 la giornalista Giuliana Sgrena.

Dopo “Dio odia le donne”, Giuliana Sgrena torna a impugnare la penna in questo “Manifesto per la verità”. La sua scrittura graffiante smaschera le falsità che ci vengono quotidianamente propinate dalla carta stampata, da Internet e da tutti quelli che hanno interesse a farci credere che le cose non stiano come veramente stanno. Ne nasce un pamphlet ruvido e lucidissimo; un manifesto da cui partire per ricostruire quel che è stato distrutto, salvare quel che non è ancora andato perso e soprattutto riconquistare la nostra libertà di pensiero e di scelta.

Giuliana Sgrena (1948) è giornalista e scrittrice. Storica inviata de il manifesto, ha realizzato numerosi reportage dai teatri di guerra del Medio Oriente e dell’Africa, tra cui l’Iraq, l’Afghanistan, l’Algeria e la Somalia.

Il Circolo apre alle ore 20.00, la presentazione parte alle ore 21.

Il circolo Arci Cuac si trova in via Torino 64 a Gallarate. Ingresso con tessera Arci 2019/20, che s può sottoscrivere anche sul posto ed è valida poi per tutto il 2020 in ogni circolo Arci d’Italia.