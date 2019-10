Giuliana Sgrena e il suo ‘Manifesto per la verità’ al Cuac

Si chiama ‘Manifesto per la verità’ ed è l’ultima fatica letteraria di Giuliana Sgrena. Storica inviata del Manifesto e del prestigioso settimanale tedesco Die Zeit, ha lavorato per anni sui fronti di guerra, dall’Africa al Medio Oriente (dove fu rapita nel 2005).

Venerdì 25 ottobre alle 21 sarà al circolo Cuac di Gallarate per presentare il suo libro, edito da Il Saggiatore. La giornalista ha tentato, nel suo manifesto, di smascherare le famigerate fake news, che ogni giorno troviamo su carta stampata, social e siti web. Il suo è un pamphlet lucido per ripartire a ricostruire quello che è stato distrutto, salvare quello che non è andato perso e riconquistare la nostra libertà di pensiero.

Il libro parla delle falsità che colpiscono le donne, ma non solo: tante sono le notizie, denunciate damSgrena, sui migranti e quelle provenienti dai fronti di guerra, brandelli distorti dei fatti, piegati e manipolati secondo il tornaconto dei governi.