Giuliana Sgrena a Varese, per preservare la verità

Un pubblico attento e partecipe ha accolto alla biblioteca di Varese Giuliana Sgrena, storica giornalista del Manifesto, inviata di guerra, lucida narratrice di molti dei grandi fatti degli ultimi decenni, che ha presentato nella città giardino il suo ultimo libro, “Manifesto per la verità“.

Dalla violenza – anche verbale e comportamentale – nei confronti delle donne alle guerre combattute dagli schermi della tv, dalle truffe scientifiche alle notizie false impossibili da smentire: sono molti i casi che rendono sempre più difficile rappresentare la verità.

E molta responsabilità cade sulla professione dei giornalisti, che non sono capaci di arginare il diluvio di fake news e post verità che proviene dalla politica, dai governi, da chi ha interesse per svariati motivi a diffondere notizie false grazie all’aiuto dei social, che sono in grado di rendere planetario il fenomeno delle “bufale” in realtà sempre esistite.

Un libro particolarmente documentato, che illumina e racconta i retroscena di molte delle distorsioni della verità più famose degli ultimi anni: dalla bufala sui vaccini che provocano l’autismo alla violenza psicologica perpetrata dai giornali italiani su Asia Argento, dalla “falsa felicità” degli iracheni alla fine della guerra del golfo al fotografo inesistente che ha fatto i soli rubando foto altrui.

L’incontro si è svolto a Varese nella serata del 24 ottobre, organizzato da Arci Provinciale: 24 ore dopo si replica a Gallarate, al circolo Cuac. L’appuntamento è per le 21 del 25 ottobre.