A #glocal19 si impara a usare Google per smascherare le fake news

Si deve capire se una foto sia autentica o non rappresenti quello che afferma la didascalia? Si può utilizzare la ricerca per immagini di Google. Bisogna verificare se un’immagine è stata scattata in un determinato luogo? È possibile confrontarla con quello che mostra, in quell’esatto punto, Google Street View. E ancora, i trucchi per affinare la ricerca sul motore di Big G e le funzionalità di Google Trends. Sono questi i temi del workshop “Strumenti per la ricerca e la verifica di informazioni” in programma giovedì 7 novembre al Teatrino Santuccio di via Sacco 10 nell’ambito dell’edizione 2019 di Glocal, il festival del giornalismo digitale promosso da Varesenews.

In cattedra Clara Attene, Teaching Fellow di Google News Lab. Data journalist e formatrice, prima di iniziare a collaborare con Big G ha fondato Viz and Chips, startup giornalistica di Torino specializzata nella realizzazione di info game e visualizzazioni interattive. Collabora con Good Morning Italia, dove si occupa del coordinamento editoriale. Lavora come tutor presso l’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino e collabora con il master in giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino. In passato, ha scritto per Il Sole24Ore e Il Venerdì di Repubblica.

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, il corso offre crediti per la formazione continua. È possibile iscriversi sulla piattaforma Sigef.