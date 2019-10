Guida alla scelta della miglior azienda di fornitura per pompe centrifughe

Nella scelta di una pompa centrifuga orizzontale è bene ricordarsi che ci sono specifici settori di applicazione per i quali la qualità delle materie di produzione e la potenza del motore che le aziona sono requisiti molto importanti. Per la scelta, quindi, è importante selezionare con cura i fornitori ed i produttori, ad esempio Debem è garanzia di qualità, ed essere certi circa la qualità delle materie prime impiegate nella fabbricazione. Senza i requisiti minimi di garanzia le pompe centrifughe sono destinate a richiedere continue manutenzioni e a durare poco tempo, comportando costi insostenibili e interruzioni dei lavori. Ecco perché è importante prestare attenzione.

Materie di qualità: quali sono le migliori?

Le pompe centrifughe orizzontali più sicure e affidabili hanno il pregio di essere interamente progettate e costruite secondo standard tracciabili e trasparenti. Il materiale di realizzazione più affidabile è il Polipropilene o il PVDF. Il primo è un materiale plastico che si ottiene da frazioni di petrolio ed è interamente riciclabile. Chimicamente si tratta di un polimero termoplastico scoperto dal premio Nobel per la chimica Giulio Natta. Questo materiale è talmente versatile che si utilizza per qualsiasi impiego, incluso quello alimentare. Offre elasticità ed un ottimo livello di isolamento termico e per cui è sicuramente un punto di forza rispetto alla resistenza e durevolezza della pompa centrifuga in oggetto. Il PVDF, detto polivinilidenfluoruro è un omopolimero termoplastico fluorurato che offre elevatissime prestazioni grazie alla sua particolare resistenza chimica a acidi e anti ossidanti.

Quali portate e quali destinazioni d’uso scegliere?

Inoltre le migliori pompe centrifughe orizzontali devono sempre essere realizzate sotto battente e in assenza di saldature che garantiscono una maggiore durata. Quelle realizzate in questo modalità si possono certamente utilizzare anche per fluidi o solidi in sospensione e, proprio in virtù della loro composizione semplificano enormemente la manutenzione ordinaria. Queste caratteristiche le rende assolutamente idonee ad un servizio continuo, fattore importante di cui tener conto per lo più se impiegate in industria chimica, galvanica ed elettronica.

Sono integrabili con una tenuta meccanica a soffietto di nuova generazione, generalmente dotata di sistema autobloccante ma non solo. Per la scelta sarà sicuramente preferibile prendere contatto con l’azienda dato che i valori di portata e gli attacchi sono molto variabili. Solitamente le aziende più serie offrono un servizio completo per qualsiasi tipo di necessità di allaccio. In genere si parte da una portata minima di 6 M3/H ad una massima di 75 M3/H ma per cui bisogna affidarsi sempre alla consulenza di un esperto per la scelta.

Certificazioni e garanzie sono la testimonianza del valore dell’azienda

Infine c’è da considerare un il set di certificazioni di eccellenza che l’azienda offre, qualora ne fosse in possesso. Queste si conquistano con esperienza e professionalità nel tempo e sono di solito esposte in bella vista solo dai migliori fornitori di pompe centrifughe orizzontali. Tra queste deve sempre esserci la certificazione di resistenza per pompe da installare in zone a rischio di esplosione o per contatto con materiali corrosivi e gas pericolosi. Oltre a queste contano anche le certificazioni sanitarie per l’idoneità di utilizzo con materiali medicali, sanitari e alimentari. Fattori questi non di certo trascurabili che danno la garanzia di essersi affidati ad un’azienda seria, certificata e con elevate competenze professionali.