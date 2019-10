HP lancia Bioblack, inchiostro ecologico alla soia per toner rigenerati

Sono in molti nel mondo a scegliere la soia come alimento alternativo alla carne nelle diete di tutti i giorni, pochi invece quelli che sanno che questa stessa semplice risorsa alimentare è in grado di sostenere una rivoluzione non solo tra le mura delle cucine di casa ma anche tra le scrivanie degli uffici. Il motivo è presto detto e riguarda il pianeta delle stampanti HP che accolgono un’innovazione tutta rivolta al risparmio ambientale e al riciclo, quella di Bioblack: un inchiostro alla soia per toner rigenerati. Si tratta di un mix ottenuto proprio grazie a questo legume tanto ricco di proteine e dai mille volti, che non finisce mai di sorprendere per la sua versatilità. I toner per stampanti laser HP si pongono nella scia di un orizzonte virtuoso, soprattutto nel mondo moderno dove la soglia di attenzione verso i problemi dell’ambiente e dell’inquinamento sta conoscendo un picco di respiro internazionale e davvero epocale. Si sta diffondendo una consapevolezza nuova e diversa, che va a toccare qualsiasi ambito e situazione personale o lavorativa. Ecco perché il biologico si apre un varco anche nella stampa da ufficio, con le stampanti HP che si vestono di ecologia.

Il processo di realizzazione e i vantaggi

Per realizzare questo particolare inchiostro le resine che vengono impiegate sono fatte con oli naturali da colture bio, con riferimento dunque a risorse che sono di tipo rinnovabile e che non solo sono disponibili facilmente ma sono anche sostenibili sul lungo periodo. Questi toner ecologici puntano a offrire una seconda possibilità a oggetti che altrimenti sarebbero destinati a diventare un rifiuto. Con la rigenerazione dei toner per stampanti laser si contribuisce anche a limitare l’uso dei combustibili fossili, che si rendono necessari nel processo di produzione delle plastiche utilizzate. E’ nel nome della sostenibilità e del rispetto del pianeta, insomma, che la soia si trasforma in un inchiostro biologico e non inquinante. Perché succede ancora che quando i toner sono esauriti finiscano troppo spesso per essere smaltiti all’interno delle discariche: il problema è che, trattandosi a tutti gli effetti di un rifiuto speciale, c’è un alto rischio di rilasciare nell’ambiente sostanze inquinanti.

Il mantra del rispetto ambientale

Con i toner ecologici invece si rispetta l’ambiente, ci si prende cura della propria salute e oltretutto, aspetto da non sottovalutare, i vantaggi sono anche di ordine economico visto che c’è un netto risparmio di spesa. L’operazione di rigenerazione in generale è tutto sommato semplice: quando il toner è finito basta riempirlo nuovamente e si tratta di pochi passaggi che è possibile realizzare in autonomia oppure ricorrendo ai negozi specializzati del settore. Questo procedimento ha un principale vantaggio, ovvero quello di non richiedere l’impiego di strumenti troppo costosi o complessi da maneggiare. Precisando che, comunque, la qualità della stampa finale con toner rigenerati resta molto alta e che per andare in cerca di sconti e risparmio è sempre possibile l’acquisto anche tramite le piattaforme di vendita online. La stampante è un aiuto ormai essenziale nella vita di tutti i giorni, dove è sempre più importante archiviare documenti e fotografie così come nell’ambito lavorativo: meglio farlo ‘green’.