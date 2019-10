Inail, un incontro per conoscere le agevolazioni per prevenzione

La sede Inail di Varese organizza un incontro dedicato alle agevolazioni per prevenzione: nuovo modello ot23 che si terrà martedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00 in Sala G. Montanari – Via dei Bersaglieri 1 – Varese.

Il nuovo “Modello OT23” è il tema centrale del seminario organizzato dalla Direzione territoriale Inail di Varese per approfondire la nuova disciplina della riduzione del tasso medio per prevenzione, cha a partire da quest’anno riguarderà sia le aziende di nuova costituzione che quelle attive da oltre un biennio.

L’incontro rappresenta l’occasione per illustrare lo sconto Inail sui premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro adottati dalle imprese assicurate, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente, e per spiegare le modalità di compilazione del modulo di domanda, anche sotto il profilo tecnico. In programma anche un focus sulla nuova disciplina delle rateazioni.

Interverranno il Direttore territoriale Inail – Santa Picone ed esperti Inail della materia, con ampio spazio per domande e quesiti sul tema delle agevolazioni tariffarie. L’evento, con iscrizione obbligatoria, è rivolto alle aziende, ai rappresentanti del mondo datoriale, ai consulenti del lavoro e ai professionisti del settore. Il Seminario è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro