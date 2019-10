Incidente in una ditta: muore schiacciato da un grosso carico

Drammatico infortunio in una ditta di Vergiate. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre, nell’impianto produttivo di via san Rocco, un operaio interinale è rimasto coinvolto in un incidente.

L’uomo, di 38 anni, è rimasto schiacciato da un pesante carico di truciolato. La vittima era straniera, di origine ivoriana e aveva la residenza a Varese.

Sul posto sono accorse ambulanze, un’automedica e sono stati allertati anche i carabinieri e il personale dell’ispettorato di Ats Insubria.