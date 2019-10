Innovazione digitale: incontri gratuiti all’Insubria

Un percorso gratuito per diventare esperti nel campo dell’innovazione digitale: mercoledì 2 ottobre, alle 13.45 in Monte Generoso e alle 16.45 al Padiglione Seppilli, Samsung innovation camp si presenta agli studenti dell’Insubria.

Si tratta della terza edizione di un progetto, promosso da Samsung in partnership con Randstad e in collaborazione con l’Insubria e una vasta rete di atenei italiani, che si propone di aprire nuovi scenari professionali e che ha visto finora la partecipazione di oltre 15mila studenti.

Il corso è disponibile online e prevede lezioni sul rapporto tra business e nuove tecnologie, come entrare a far parte del nuovo ecosistema smart, come sviluppare una strategia digitale e come servirsi di tutte le nuove soluzioni che offre il digital. Al termine, i sessanta migliori studenti di ogni università parteciperanno a due

giornate di attività in aula. Sarà inoltre l’occasione per entrare in contatto con alcune aziende del territorio attraverso un project work.