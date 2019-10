Investire sul mercato azionario: Il Forex Trading comodamente dal divano

Era il gennaio del 1984 e nelle sale usciva un film epico dal titolo “Una poltrona per due”. Nelle scene finali Eddie Murphy e Dan Aykroyd si preparano per dare battaglia ai fratelli Duke nella borsa valori di Wall Street, New York. Ma se questa pellicola fosse stata girata oggi, probabilmente i due avrebbero condotto la battaglia finanziaria da casa, comodamente seduti davanti al proprio pc. Certo un’ambientazione meno “romantica” dell’affollato World Trade Centre, ma volete mettere la comodità di comprare e vendere azioni comodamente seduti sul proprio divano?

Ed è proprio così, ormai comprare e vendere azioni, il cosiddetto forex trading, è divenuto qualcosa alla portata di tutti. Chiunque con a disposizione un tablet ed una connessione internet può mettersi, per così dire, in gioco. Ancora oggi si usa l’espressione “giocare in borsa”. Ma attenzione, non bisogna fare l’errore di pensare che facendo le compravendite da casa i rischi possano diminuire, come fosse appunto un gioco. Seppur in chiave moderna il forex trading risulti di molto snellito rispetto ad un tempo, si tratta pur sempre di transazioni finanziarie più o meno rischiose. Ed è proprio qui che interviene uno strumento indispensabile: un Broker Forex affidabile come il conosciutissimo plus500.

Broker Forex, questo sconosciuto

Ma che cos’è un broker forex? Si tratta di un intermediario tra chi vuole investire il proprio denaro ed il mercato azionario stesso. Questo intermediario prenderà i nostri ordini e per conto nostro comprerà o venderà le azioni da noi ordinate.

Per rifarci alla pellicola citata sopra, questo broker era una volta una persona fisica, che per conto nostro comprava le azioni da noi desiderate. Oggi tutto questo è stato enormemente semplificato ed oggi il broker è divenuto elettronico. In tempo reale, dalla pagina personale del broker forex da noi scelto, si possono comprare titoli su più mercati azionari contemporaneamente.

L’affidabilità è importante

Una cosa però non è cambiata. Così come una volta il broker doveva essere una persona di provata fiducia, così il broker forex “elettronico” dev’essere assolutamente sicuro e riconosciuto (oltre che autorizzato). Ricordiamo infatti che elettronico o fisico, il broker sta gestendo i nostri soldi. Bisogna quindi stare attenti a cliccare su link non degni di fiducia e scegliere il nostro broker forex solo tra quelli autorizzati dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Stiamo quindi attenti ai campanelli d’allarme che potrebbero indicare una truffa all’orizzonte.

Come procedere praticamente

Ora abbiamo scelto il nostro broker forex. Una volta loggati ci troveremo (a seconda del broker) una schermata con le varie azioni negoziabili.

A questo punto potremo scegliere se comprare una determinata azione, sperando che il suo valore salga per poterla rivendere in futuro ad un prezzo più alto. Una seconda opzione sarà quella di comprare allo scoperto, ovvero “scommettere” che una determinata azione calerà di prezzo, e quindi guadagnare sul suo ribasso.

Un altro strumento che tutti i broker forex mettono a disposizione è la leva finanziaria. Si tratta della possibilità di fare investimenti con molto più denaro di quello effettivamente a disposizione sul proprio conto forex. Ad esempio se si decide di voler investire 100€ e di usare una leva finanziaria di 1:50, potremo fare operazioni fino ad un massimo di 5000€ (100 x 50). Ma attenzione, se questo strumento permette di fare utili molto più velocemente di quanto il nostro capitale iniziale permetterebbe, rimane pur sempre un’arma a doppio taglio. In caso di perdite il nostro capitale potrebbe volatilizzarsi in men che non si dica.

In definitiva

Un’analisi del mercato, una costante attenzione alle più recenti notizie finanziarie e la scelta accurata del più affidabile broker forex, ti permetterà guadagni una volta riservati solo ad una stretta cerchia di persone in giacca e cravatta ed oggi accessibili anche a te, direttamente dal tuo salotto.