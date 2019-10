Javorcic: “Sono abbastanza arrabbiato”. Voti: Mastroianni non basta

La Pro Patria esce battuta 2-1 dallo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera nel turno infrasettimanale di Serie C. Al termine della sfida, il mister tigrotto Ivan Javorcic non nasconde l’amarezza per una sconfitta nata da disattenzioni difensive: «Il secondo gol preso era molto evitabile. Peccato perché la partita l’abbiamo fatta, ma ripeto, la rete che subita era molto evitabile. Prendendo questi gol rischi di compromettere il lavoro di tutti i novanta minuti. La partita era spenta, avviata verso il pari, non esiste prendere un gol così. Sono abbastanza arrabbiato. Bisogna comunque accettarlo e andare avanti. Dalle sconfitte si impara sempre più che dalle vittorie».

PAGELLE

TORNAGHI 6: Un paio di parate comode e poco più. Non ha colpe sui gol

MOLNAR 5: Il croato non trova il passo, commette svariati falli e sul primo gol del Pontedera non è reattivo

Lombardoni 6: Entra con buon piglio ma anche lui è meno preciso del solito

BATTISTINI 6: Prima da centrale, poi a destra, non si scompone e fa una buona prestazione

MARCONE 6: Esordio stagionale dal primo minuto, gioca tutta la gara con personalità e attenzione

SPIZZICHINO 5: Prestazione macchiata dall’indecisione che porta al 2-1 del Pontedera

PALESI 5,5: Sembra poter dare qualcosa in più. Sulla prima rete toscana non porta pressione su Barba che prende velocità e arriva in area

BERTONI 6: Gara gestita bene e impreziosita dal bel lancio per il gol di Mastroianni

PEDONE 5,5: Nervoso, non riesce a ingranare le marce alte sfruttando la sua velocità

Ghioldi 6: Porta brio alla squadra, ma quel tiro fuori di poco dai 16 metri sa più di errori che non di occasione sfumata

MASETTI 6: Nel primo tempo è senza dubbio il migliore dei suoi. Cala nella ripresa

KOLAJ 5,5: Pochi possessi, qualcuno gestito bene, altri maluccio

Colombo 6: Dà alla squadra una buona dose di sostanza ed equilibrio ma non basta

PARKER 5,5: Sempre arcigno quando deve lottare, poco lucido sotto porta. Ha una buona chance nel primo tempo ma calcia a lato

Mastroianni 7: Cambia il volto alla Pro Patria, dando incisività e trovando una bella rete. Purtroppo il suo sforzo risulta vano