K-Movies, il cinema coreano arriva a Varese

Il cinema coreano arriva a Varese con un doppio weekend dedicato ad una cinematografica che ha saputo, negli ultimi due decenni, imporsi a livello mondiale tra le più vitali, creative e vincenti.

Ultimo film in ordine di tempo a ricevere un premio nei maggiori festival mondiali è stato Parasite di Bong Joon-ho, meritato vincitore della Palma d’oro al recente Festival di Cannes. E proprio Parasite è uno dei film in programma nella rassegna promossa dall’Associazione Filmstudio90 e dal festival cinematografico Cortisonici in programma dal 31 ottobre al 10 novembre.

Una serie di film che vuole rappresentare un primo sguardo sul nuovo cinema coreano, un movimento di giovani scrittori e registi che hanno iniziato a lavorare dai primi anni duemila generando una delle poche industrie cinematografiche ancora in crescita.

Dal 31 ottobre al 4 novembre presso la sala Filmstudio90 di via De Cristoforis doppia programmazione con Burning di Lee Chang-dong e The Gangster, The Cop, The Devil di Lee Won Tae. Burning è tratto dal racconto breve Granai incendiati di Haruki Murakami: Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui.

Nell’action movie The Gangster, The Cop, The Devil per le strade di Seoul si aggira un serial killer dal metodo ricorrente: sceglie la propria vittima, la tampona con l’auto e poi la uccide, quando questa è scesa dal veicolo. Tuttavia, quando la vittima scelta è il boss della malavita Jang Dong-soo, il killer non riesce a terminare il proprio compito. Jang e il detective della polizia Jung Tae-suk stringeranno quindi un patto segreto per catturare l’assassino.

A completare il primo weekend di proiezioni il gruppo di giovani e arrembanti cinefili varesino FilmHub90 proporrà un grande classico del cinema coreano contemporaneo: OId boy di Chan-wook Park, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2004. Dae-su, sposato e con una figlia piccola, è uomo dalle molte amanti e con il vizio dell’alcol. Una sera viene fermato dalla polizia per ubriachezza molesta. Non appena rilasciato, scompare nel nulla. Si risveglia in una squallida stanza, dove è tenuto prigioniero. Poco dopo, scopre che sua moglie è stata assassinata e lui è il principale sospettato. La sua prigionia dura quindici anni. Un tempo infinito, passato a covare un odio profondo verso il suo sconosciuto aguzzino e a prepararsi fisicamente alla vendetta. Quentin Tarantino ha definito Old Boy «il film che avrei voluto fare».

Secondo weekend dedicato al recente vincitore di Cannes: il Cinema Nuovo di Viale del Mille proporrà da venerdì 8 a domenica 10 novembre Parasite di Bong Joon-ho. Il film narra l’incontro tra due diverse famiglie coreane. La famiglia Ki-taek vive in ristrettezze economiche: tutti i suoi componenti sono disoccupati e si sono ridotti a vivere in un sottoscala che, spesso, è oggetto di una puzzolente derattizzazione. I Park, invece, sono una famiglia benestante, che si concede tutti i lussi domestici in una bellissima villa. I Ki-taek entrano in crisi quando i vicini cambiano la password del wi-fi che loro hanno sempre usato senza autorizzazione. A completare questa rassegna anche un’incursione nell’arte culinaria: durante la rassegna Twiggy Varese, locale di via De Cristoforis 5, proporrà assaggi di cucina coreana.

Questa la programmazione completa:

Filmstudio90 – Via De Cristoforis, 5 Varese

31 ottobre ore 20

Burning di Lee Chang Dong

1 novembre

ore 18 Burning di Lee Chang Dong

ore 21 The Gangster, The Cop, The Devil di Lee Won Tae

2 novembre

ore 18 The Gangster, The Cop, The Devil di Lee Won Tae

ore 20.30 OId boy di Park Chan-wook (a cura di FilmHub90)

3 novembre

ore 18 The Gangster, The Cop, The Devil di Lee Won Tae

ore 20.30 Burning di Lee Chang Dong

4 novembre

Ore 21 Burning di Lee Chang Don

Ingresso alla sala Filmstudio90 riservata ai soci

Cinema Nuovo – Viale del Mille, 39 Varese

Parasite di Bong Joon Ho

Venerdì 8 novembre ore 21

Sabato 9 novembre ore 19 e 21.30

Domenica 10 novembre ore 17.30 e 21

Per costi biglietti e modalità di tesseramento a Filmstudio90 > www.filmstudio90.it